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Байден 8 июля выступит с заявлением о ходе вывода войск США из Афганистана

Президент США также встретится с командой по национальной безопасности, отметила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки

ВАШИНГТОН, 8 июля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в четверг будет проинформирован о ходе вывода американских войск из Афганистана и выступит с комментариями на эту тему. Об этом сообщила в среду пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Завтра утром президент Байден встретится со своей командой по национальной безопасности, чтобы получить регулярную сводку о ходе вывода наших сил из Афганистана", - говорится в заявлении Псаки, распространенном пресс-пулом Белого дома. Вскоре после полудня глава государства "выступит с комментариями о продолжающемся сокращении численности" сил США в Афганистане и о "продолжающейся гуманитарной помощи и помощи в обеспечении безопасности".

Байден 14 апреля объявил о решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Эту войну США начали в октябре 2001 года. В Белом доме рассчитывают, что вывод американских войск, стартовавший в мае, завершится к концу августа.

Теги
АфганистанСШАБайден, Джо
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