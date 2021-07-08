Посол Италии надеется на отсутствие новых санкций ЕС в отношении России

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Посол Италии в Москве Паскуале Терраччано рассчитывает, что новых санкций Евросоюза в отношении РФ не последует. Об этом дипломат сообщил в опубликованном в четверг интервью газете "Известия".

"Я надеюсь, что новых санкций не будет. Речь идет пока что о гипотезах, которые прорабатываются Еврокомиссией, но никаких решений не принято. Если действительно произойдут какие-то новые кризисные эпизоды в отношениях с Российской Федерацией, тогда эти гипотезы могут быть приняты к рассмотрению, но в любом случае, я надеюсь, что между ЕС и Россией может возобновиться содержательный диалог", - сказал он, отвечая на вопрос о недавнем поручении глав государств и правительств Евросоюза его внешнеполитической службе проработать варианты новых ограничений в отношении России.

В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией. Ограничительные меры неоднократно расширялись и продлевались. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для ряда должностных лиц из РФ и заморожены их активы. Также были объявлены рестрикции торгового, финансового и военного характера. В ответ Россия ввела запрет на импорт из Евросоюза ряда продовольственных товаров.