Байден продлил на год действие режима чрезвычайной ситуации в отношении Гонконга

ВАШИНГТОН, 8 июля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден постановил в среду продлить до 14 июля 2022 года режим так называемой чрезвычайной ситуации в отношении китайского Гонконга. Соответствующий документ распространила пресс-служба Белого дома.

"Ситуация в Гонконге, включая последние действия Китая по подрыву автономии Гонконга, продолжают представлять чрезвычайную угрозу для национальной безопасности, внешней политики и экономики США. По этой причине режим национальной чрезвычайной ситуации, провозглашенный 14 июля 2020 года, должен продолжиться после 14 июля 2021 года, - говорится в тексте. - В связи с этим <...> я продлеваю на год режим национальной чрезвычайной ситуации по ситуации в Гонконге".

14 июля 2020 года тогдашний президент США Дональд Трамп сообщил, что подписал законопроект о санкциях против Китая в связи с ситуацией в Гонконге, а также исполнительный указ об отмене торгово-экономических преференций Соединенных Штатов для этого специального административного района КНР.

Согласно положениям объединенной китайско-британской совместной декларации от 1984 года, с 1 июля 1997 года в соответствии с концепцией "одна страна - две системы" правительство КНР стало отвечать за внешнюю политику и оборону автономии. Гонконг в значительной степени пользуется правом на самоуправление: осуществляет административную, законодательную и судебную власть. Великобритания и другие страны Запада обвиняют Пекин в том, что он нарушил декларацию, начав реформировать систему выборов в Гонконге и приняв закон о нацбезопасности. Китай объясняет эти меры необходимостью борьбы с сепаратизмом, терроризмом и подрывом государственной власти и предостерегает иностранные государства от вмешательства во внутреннюю политику КНР.