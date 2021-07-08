Байден пообещал узнать подробности кибератаки на сети республиканцев

ВАШИНГТОН, 8 июля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден, вернувшись в среду из штата Иллинойс в Вашингтон, не стал отвечать журналистам на вопрос о якобы ответственности России за попытки кибератаки на сети, связанные с Национальным комитетом Республиканской партии (НКРП).

Как отмечает пресс-пул Белого дома, президент напомнил, что ранее в тот день заслушал брифинг представителей различных ведомств США по кибербезопасности. "Федеральное бюро расследований работает с Национальным комитетом Республиканской партии. <...> Я узнаю, что буду делать завтра", - сказал Байден.

Во вторник агентство Bloomberg выступило с утверждением, что облачные сети Национального комитета Республиканской партии США, обслуживаемые корпорацией Microsoft, подверглись кибератаке. По версии этого СМИ, за нападением могут стоять хакеры, якобы связанные со Службой внешней разведки России. Собеседники агентства сообщили, что атака была осуществлена посредством взлома систем компании-поставщика информационно-технологических услуг Synnex, с которой сотрудничает партийный комитет.

Позднее журналист агентства Bloomberg опубликовал в Twitter заявление главы аппарата сотрудников НКРП Ричарда Уолтерса о том, что хакеры, предпринявшие атаку, не получили доступа к данным.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду заявил журналистам, что кибератака на сети Национального комитета Республиканской партии США не имеет никакого отношения к официальной Москве. Он подчеркнул, что российская сторона "не обладает какой-то детальной информацией на этот счет".