ОАГ призвала провести международное расследование убийства президента Гаити

БУЭНОС-АЙРЕС, 8 июля. /ТАСС/. Организация американских государств (ОАГ) призвала провести срочное международное расследование убийства президента Гаити Жовенеля Моиза. Об этом говорится в заявлении Постоянного совета организации, который провел внеочередное совещание для обсуждения ситуации в Республике Гаити.

"[Совет] заявляет, что категорически осуждает жестокое убийство президента и срочно призывает провести быстрое международное расследование, чтобы исполнители предстали перед судом", - говорится в документе.

ОАГ также выступила за диалог между политическими партиями Гаити и призвала "всех представителей правительства и общества" не предпринимать шаги, ставящие под угрозу "мир и спокойствие" в стране.

Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение во время нападения неизвестных на его резиденцию в ночь на среду. Позже в среду и. о. премьер-министра Клод Жозеф объявил, что правительство приняло решение ввести военное положение на территории республики.