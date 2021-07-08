Назначенный премьер Гаити осудил решение властей о военном положении

ГАВАНА, 8 июля. /ТАСС/. Назначенный на пост премьер-министра Гаити за два дня до убийства президента Жовенеля Моиза, но не успевший вступить в должность Ариэль Анри подверг критике решение властей республики о введении двухнедельного военного положения. Об этом в среду сообщает новостной портал Gazette Haiti.

По его мнению, и. о. премьер-министра Клод Жозеф и Совет министров Гаити руководствовались "эмоциями и страхом" при утверждении этой меры. Политик пообещал провести встречу с Жозефом, чтобы внести свои предложения, подчеркнув, что "между ними нет конфликта".

Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию в ночь со вторника на среду. Во время нападения первая леди страны Мартин Моиз также была ранена и доставлена в госпиталь. И. о. премьер-министра страны Клод Жозеф призвал население к спокойствию, заверив, что "ситуация в области безопасности в стране находится под контролем гаитянской национальной полиции и вооруженных сил Гаити". Совет министров ввел военное положение в республике на 15 дней.