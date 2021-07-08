Reuters: США не станут сразу отменять ограничения на въезд граждан других стран

ВАШИНГТОН, 8 июля. /ТАСС/. Администрация США вопреки призывам американских предпринимателей и законодателей не станет одновременно отменять ограничения на въезд из Великобритании, стран Евросоюза, Канады и Мексики, введенные из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил в среду агентству Reuters представитель Белого дома.

В июне администрация США восстановила деятельность межведомственных рабочих групп для изучения вопроса возобновления поездок в упомянутые страны и из них. "Эти рабочие группы встречались несколько раз, предстоит провести дополнительные дискуссии, прежде чем мы сможем объявить о каких-либо следующих шагах в сторону возобновления сообщения с какой-либо страной", - отметил собеседник агентства.

"Мы достигли значительного прогресса в вакцинации, как и многие из этих стран, но мы хотим гарантировать, что движемся верно и находимся в ситуации устойчивого и безопасного возобновления международных поездок", - добавил представитель Белого дома.

13 марта 2020 года занимавший тогда должность президента США Дональд Трамп ограничил въезд в страну лиц, побывавших в государствах Шенгенской зоны. Позднее он распространил этот запрет на Ирландию и Великобританию. Меры, однако, распространяются только на иностранцев. 20 марта 2020 года Трамп объявил, что Соединенные Штаты временно вводят ограничения на пересечение границ с Мексикой и Канадой.