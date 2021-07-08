В Доминикане объявлена эпидемическая тревога из-за угрозы наплыва беженцев из Гаити

ГАВАНА, 8 июля. /ТАСС/. Власти Доминиканской Республики объявили эпидемическую тревогу на всей территории страны из-за угрозы наплыва беженцев из Гаити, где 7 июля был убит президент Жовенель Моиз. Об этом сообщил в среду директор Главного управления эпидемиологии Минздрава Доминиканской Республики Рональд Скевес.

"Объявлена тревога для всех эпидемиологов страны, не только на границе [с Гаити]", - приводит слова Скевеса газета Diario Libre на своем сайте. Отмечается, что медицинский персонал должен быть готов оперативно отреагировать "на любой случай" выявления заболеваний среди населения.

"Исторически сложилось, что, как только возникают [социально-политические] проблемы в [соседней] братской республике, у нас отмечаются последствия. Наиболее серьезные проблемы, которые возникали в последнее время, это [проникновение с территории Гаити] малярии и холеры, а также дифтерии", - сказал Скевес.

Представитель Минздрава отметил, что особая нагрузка ложится на эпидемиологов, работающих на границе с Гаити.

Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию в ночь со вторника на среду. И.о. премьер-министра республики Клод Жозеф призвал население к спокойствию, заверив, что "ситуация в области безопасности в стране находится под контролем Гаитянской национальной полиции и вооруженных сил Гаити".

После убийства Моиза президент Доминиканской Республики Луис Абинадер поручил полностью закрыть государственную границу с Гаити. Он также созвал срочное заседание военного руководства страны для выработки плана действий по обеспечению безопасности в приграничных районах.