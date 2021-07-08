Советник лидера Литвы призвала незамедлительно строить ограждение на границе с Белоруссией

ВИЛЬНЮС, 8 июля. /ТАСС/. Ограждение на границе Литвы с Белоруссией как одно из средств предотвращения нелегальной миграции с территории соседней страны необходимо установить как можно быстрее. Об этом в четверг в эфире национального радио LRT заявила советник президента Литвы по вопросам внешней политики Аста Скайсгирите.

"Контроль на границе не на всем ее протяжении осуществляется должным образом. Физический барьер в виде ограждения должен быть построен как можно быстрее", - сказала она.

Премьер Литвы Ингрида Шимоните сообщила в среду, что правительство одобрило план строительства ограждения на тех участках границы, где такого барьера нет. После этого глава МВД Агне Билотайте заявила, что работы могут начаться уже на этой неделе.

На территорию Литвы приходится 1 070 км внешних границ Шенгенской зоны, которые совпадают с внешними границами ЕС. Помимо технических средств (датчиков движения, термовизоров, видеокамер), которыми оснащаются данные пограничные зоны, Литва на сухопутном участке границы с Калининградской областью РФ построила в 2018 году проволочный забор высотой два метра с дополнительными средствами электронного контроля. В дальнейших планах было возведение заграждения на границе с Белоруссией, но пока они не реализованы. Около 40% этой границы физическим барьером не оснащены.

С начала года в Литве задержаны более 1,4 тыс. нелегальных мигрантов, в основном из стран Азии, попавших в республику с территории Белоруссии. Это в 17,5 раза больше, чем за весь 2020 год. Кабмин 2 июля в связи с миграционным кризисом объявил в стране режим чрезвычайной ситуации.

В конце мая в парламенте президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна была барьером на пути переброски наркотиков и нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.