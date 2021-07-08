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Расследование убийства президента Гаити

Папа Римский осудил убийство президента Гаити

Понтифик выразил соболезнования народу Гаити и пожелал солидарности и процветания

ВАТИКАН, 8 июля. /ТАСС/. Папа Римский Франциск осудил убийство президента Гаити Жовенеля Моиза и пожелал "гаитянскому народу солидарности и процветания". Об этом в четверг говорится в телеграмме, которая была направлена в апостольскую нунциатуру в Гаити.

"Папа Римский Франциск выражает соболезнования народу Гаити и супруге [президента Гаити Жовенеля Моиза], которая также была тяжело ранена <...>. Святой отец осуждает все формы насилия как средства разрешения кризисов и конфликтов. Он желает гаитянскому народу <...> солидарности и процветания", - отмечается в тексте.

Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию 7 июля. Позже и.о. премьер-министра Гаити Клод Жозеф объявил, что правительство приняло решение ввести военное положение на территории республики.

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Франциск (Папа Римский)ВатиканГаитиМоиз, ЖовенельРасследование убийства президента Гаити
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