Шмыгаль считает, что Украина может вступить в ЕС и НАТО в течение 5-10 лет

ВИЛЬНЮС, 8 июля. /ТАСС/. Украина может стать членом Евросоюза и Североатлантического альянса в течение ближайших 5-10 лет. С таким прогнозом в интервью национальному радио Литвы LRT выступил в четверг премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, участвующий в Вильнюсе в международной конференции по реформам Украины.

"Украина стремится вступить в ЕС и НАТО в ближайшее время. Надеемся на членство [в этих структурах] через 5-10 лет" - сказал он.

Как отметил глава правительства, Киев проводит необходимые для этого реформы. "Разумеется, вступление в ЕС зависит не только от нас самих, но и от 27 стран - членов сообщества", - заявил Шмыгаль. Усилия Киева, по его словам, в процессе реформ по достоинству оценены ЕС. "Украина на пути реформ демонстрирует очевидный прогресс, что зафиксировано в ежегодном отчете ЕС о реализации нашей страной соглашения об ассоциации с сообществом", - утверждал премьер.

Очередной целью Киева является получение доступа на внутренний рынок ЕС. "Мы стремимся к дальнейшей либерализации торговали с сообществом и считаем приоритетом обновление части договора об ассоциации, посвященной торговле. Одной из основных задач является постепенная интеграция во внутренний рынок ЕС", - сказал глава кабмина.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что стремление Украины в НАТО может усилить напряженность во всей Европе, а также перечеркнуть перспективы нормализации связей с РФ.