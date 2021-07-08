Пресс-секретарем Зеленского станет телеведущий Сергей Никифоров

КИЕВ, 8 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время подпишет указ о назначении нового пресс-секретаря главы государства, им станет ведущий телеканала "Украина-24" Сергей Никифоров. Об этом в четверг сообщила генеральный директор директората по информационной политике офиса президента Ирина Победоносцева.

"Он будет назначен в ближайшее время, сегодня - завтра, указом президента", - отметила она в комментарии украинскому изданию "Общественное". По словам Победоносцевой, Никифоров уже вливается в рабочий процесс и сопровождал главу государства во время визита в Литву.

Никифорову 34 года, он, как и Зеленский, уроженец Кривого Рога Днепропетровской области. Окончил факультет журналистики Киевского национального университета, после работал корреспондентом на украинском телевидении. Кроме того, он имеет опыт работы на канале Euronews. Последним местом его работы был телеканал "Украина-24", где он вел утреннее шоу.

В конце апреля стало известно, что пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель написала заявление об увольнении. Она заняла эту должность 3 июля 2019 года. В офисе главы государства тогда сообщили, что она продолжит работать в администрации главы государства, но на другом направлении. По информации украинского издания "Страна", работу Мендель негативно оценивал глава офиса президента Андрей Ермак, в то время как Зеленский к ней относится хорошо.