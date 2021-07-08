МИД Индии заявил о глобальном значении сотрудничества с РФ по производству "Спутника V"

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Российско-индийское сотрудничество по производству вакцины от коронавируса "Спутник V" играет роль не только для Индии, но и для международного сообщества. Об этом заявил в четверг глава МИД Индии Субраманиям Джайшанкар, выступая в ИМЭМО РАН.

"Описывая варианты сотрудничества, я бы хотел обратить внимание на вакцину "Спутник V". Мы должны признать, что сотрудничество в этой области имеет значение не только для здравоохранения в Индии, но и играет роль для международного сообщества", - сказал он.

Вакцина "Спутник V" была одобрена в Индии 12 апреля 2021 года в рамках процедуры ускоренной регистрации. Индия является ведущим производственным хабом для российской вакцины. Ранее РФПИ заключил соглашения с крупнейшими фармацевтическими производителями Индии - Gland Pharma, Hetero Biopharma, Panacea Biotec, Stelis Biopharma, Virchow Biotech. Партнерства с индийскими производителями позволят выпускать более 850 млн доз вакцины "Спутник V" в Индии ежегодно.