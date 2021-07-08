Глава МИД Индии призвал усиленно развивать и без того хорошие отношения с Россией

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Глава МИД Индии Субраманиям Джайшанкар призвал не воспринимать хорошие отношения с Россией как должное и усиленно работать над их дальнейшим развитием.

"Нет сомнения в том, что отношения между Россией и Индией остаются одними из самых стабильных отношений между странами в мире в период после Второй мировой войны, - сказал он в четверг, выступая в ИМЭМО РАН. - Однако парадокс заключается именно в том, что из-за того, что наши отношения являются стабильными и здоровыми, это зачастую воспринимается как нечто само собой разумеющееся. В этом случае существует еще более серьезная необходимость развития этих отношений".

Джайшанкар отметил, что Индия, как и Россия, переживала периоды нестабильных отношений с другими странами, на этом фоне крепкие российско-индийские отношения являются ярким примером устойчивого партнерства. "Исключительная устойчивость наших отношений является феноменом, который стоит того, чтобы к нему присмотреться и проанализировать", - добавил он.

Глава индийского дипведомства назвал основой современных отношений Москвы и Нью-Дели мультилатерализм как отражение текущих реалий. "Эта концепция дает нам возможность беспрепятственно поддерживать наши отношения наряду с другими. Такой взгляд задает направления для коммуникации с различными народами и этническими группами. И он, очевидно, имеет универсальное применение", - продолжил Джайшанкар.

По словам министра, в последние десятилетия Индия и Россия "следовали национальными траекториями", но в то же время они их "хорошо гармонизировали" в глобальной политической повестке. "В отношении изменения баланса глобального порядка в экономическом, политическом и даже культурном плане мы были уважительными, я бы даже сказал, высоко ценящими национальную идентичность и интересы друг друга, потому что это не только вопрос истории или идеологической повестки, но и удобная, обнадеживающая работа", - отметил он.

Военное сотрудничество

По словам министра, Индия и Россия находятся на пороге новой эры в области военно-технического сотрудничества (ВТС).

"Россия всегда была надежным партнером для Индии в сфере ВТС, - сказал он. - Огромный опыт прошлых лет сейчас может быть адаптирован к более современным требованиям, в том числе в рамках программы Make in India. Этот переход может отвечать интересам обеих сторон и даже привести нас к новой эре в ВТС".

Министр добавил, что движение в этом направлении должно сопровождаться интенсивными двусторонними контактами по военной линии. "Жизнеспособность активного развития ВТС России и Индии обеспечивает созданный лидерами двух стран механизм "два плюс два", - обратил внимание Джайшанкар.