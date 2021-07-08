Посол в США заявил, что у иностранных убийц президента Гаити были местные сообщники

НЬЮ-ЙОРК, 8 июля. /ТАСС/. Группа иностранных граждан, совершившая нападение на резиденцию президента Гаити Жовенеля Моиза и убившая его, получала помощь от людей внутри страны. Об этом заявил в четверг посол Гаити в Вашингтоне Эдмон Бокши.

"Безусловно были иностранцы, но в то же время нам нужно признать, что они получали помощь изнутри. Если брать, к примеру, логистический аспект, автомобили для того, чтобы добраться до резиденции [президента], я полагаю, они взяли их на месте <...>. Нет никаких сомнений, что они [иностранная группа] получали внутреннюю помощь", - сказал он в эфире телеканала CNN.

"Самое главное - мы должны продолжать расследование, искать и идентифицировать тех, кто заплатил им за это ужасное злодеяние", - резюмировал дипломат.

Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию в ночь со вторника на среду. Во время нападения первая леди страны Мартин Моиз также была ранена и доставлена в госпиталь. По заявлению и.о. премьер-министра страны Клода Жозефа, часть совершивших атаку преступников говорила по-английски и по-испански. Жозеф призвал население к спокойствию, заверив, что "ситуация в области безопасности в стране находится под контролем Гаитянской национальной полиции и вооруженных сил Гаити", Совет министров ввел военное положение в республике на 15 дней.