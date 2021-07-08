Белорусская газета сообщила, что обыски в редакции прошли по статье о массовых беспорядках

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Обыски в редакции белорусской оппозиционной газеты "Наша Нива", а также задержание сотрудников издания прошли на основании статей УК Белоруссии, которые связаны с нарушением общественного порядка и массовыми беспорядками. Об этом в четверг говорится в сообщении Telegram-канала газеты.

"Обыск и допросы сотрудников "Нашей Нивы" проводятся по статье 342 УК ("Организация или подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, или участие в них"), статье 293 УК ("Массовые беспорядки")", - отмечается в сообщении.

По данным редакции, главный редактор "Нашей Нивы " Егор Мартинович проходит подозреваемым по ч. 1 ст. 342 УК ("Организация или подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок"). Он задержан на 72 часа и будет доставлен в изолятор временного содержания.

В четверг Мининформ заблокировал доступ к сайту "Наша Нива". По информации издания, обыски прошли в редакции, офисе бухгалтерии, а также дома у Мартиновича, сотрудников Андрея Скурко, Андрея Дынько и Ольги Ракович.