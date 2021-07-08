Зеленский отклонил закон о ключевой роли международных экспертов в отборе судей Украины

КИЕВ, 8 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский в четверг наложил вето на предложенный им же закон о возобновлении полномочий Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) Украины, который в процессе назначении судей в стране ведущую роль отводит иностранным экспертам. Это следует из данных системы документов Верховной рады

Согласно сопутствующей законопроекту информации, он передан президенту Украины на подпись 5 июля, но 8 июля "возвращен в Раду с предложениями президента". Перечень замечаний к документу пока отсутствует на сайте парламента в открытом доступе, но он уже направлен на рассмотрение парламентского комитета.

Верховная рада 29 июня утвердила законопроект о возобновлении работы ВККС. Закон определяет порядок проведения конкурса и назначения на должность члена комиссии. Депутаты при этом утвердили поправки, рекомендованные Венецианской комиссией, которые предусматривают, что во время голосования при отборе членов ВККС решающий голос принадлежит международным экспертам. Таким образом, новый состав ВККС будет формироваться с учетом мнения иностранцев. После избрания всех членов комиссии ВККС сможет начать процедуру назначения новых судей в суды общей и специальной юрисдикции.

Свое одобрение в связи с принятием этого закона тогда выразили послы стран Группы семи.