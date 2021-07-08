Минск заявил, что отказ Киева от импорта энергии создаст риски украинским потребителям

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Отказ Украины от импорта произведенной в Белоруссии электроэнергии не повлияет на работу энергосистемы республики, но создаст определенные риски, прежде всего, для украинских потребителей. Об этом в четверг заявили в Минэнерго Белоруссии.

"Решение об ограничении импорта белорусской электроэнергии создает определенные риски, прежде всего, для украинских потребителей электроэнергии. Но, как видно, в этом случае политика сильнее экономических доводов", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Минэнерго отмечает, что объемы поставок электроэнергии из Белоруссии на Украину в прошлом и этом году оказались небольшими. "Однако в осенне-зимний период белорусская электроэнергия, которая поставлялась по запросу украинской стороны, использовалась для обеспечения устойчивой работы энергосистемы Украины в сложные периоды неблагоприятных погодных условий", - напомнили в Минэнерго.

Ранее Украина поддержала Литву и отказалась закупать электроэнергию с БелАЭС. Такое решение принято по итогам переговоров премьер-министров двух стран Дениса Шмыгаля и Ингриды Шимоните в Вильнюсе. Стороны считают, что БелАЭС не соответствует нормам безопасности, установленных Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).