Джонсон заявил, что Великобритания вывела большую часть своих сил из Афганистана

ЛОНДОН, 8 июля. /ТАСС/. Большая часть британских военнослужащих к настоящему моменту покинула Афганистан. Об этом заявил в четверг, выступая в Палате общин британского парламента, премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон.

"Все британские военные, участвовавшие в миссии НАТО в Афганистане, теперь возвращаются домой. По очевидным причинам я не буду оглашать точный график их вывода, однако могу заявить Палате, что большинство наших военнослужащих уже покинули страну, - сказал Джонсон. - Надеюсь, никто не придет к неверному заключению о том, что вывод наших сил каким-либо образом означает отказ от британских обязательств перед Афганистаном. Мы не собираемся отворачиваться [от Кабула] и не питаем каких бы то ни было иллюзий по поводу опасности сложившейся ситуации и того, что может произойти в будущем. Теперь мы будем использовать все дипломатические и гуманитарные инструменты для того, чтобы поддерживать преобразования и стабильность в Афганистане".

По словам Джонсона, после вывода основной части сил НАТО из Афганистана в 2014 году британский контингент в стране состоял из 750 военнослужащих. Премьер подчеркнул, что после вывода своих сил из страны Соединенное Королевство останется союзником Афганистана в борьбе с терроризмом. Он также напомнил о том, что в этом году Лондон выделил £58 млн ($66 млн) на развитие афганских вооруженных сил и обеспечение стабильности в стране, а также направил £100 млн ($140 млн) на оказание Афганистану помощи в целях развития.

Как подчеркнул глава правительства, лишь совместные усилия многих государств, включая региональных игроков, позволят обеспечить Афганистану мирное будущее, а для достижения этой цели должен использоваться широкий набор средств.

Военно-политическая обстановка в Афганистане ухудшилась на фоне практически завершившегося вывода из страны войск западной коалиции во главе с США. Новый командующий Вооруженными силами Афганистана генерал Вали Мохаммад Ахмадзай, назначенный на днях президентом Ашрафом Гани, заявил, что приоритетом для армии является защита от талибов (члены запрещенной в РФ группировки "Талибан") основных городов страны, пограничных переходов и шоссе.