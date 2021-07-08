Финских пограничников привлекли для охраны границы Латвии с Белоруссией из-за нелегалов

РИГА, 8 июля. /ТАСС/. Два финских пограничника вместе с патрульным автомобилем будут направлены на помощь латвийским коллегам на границу республики с Белоруссией для уменьшения рисков нелегальной миграции с территории соседней страны. Об этом в четверг сообщила пресс-секретарь Государственной службы пограничной охраны Латвии Кристине Петерсоне.

По ее словам, которые передает местное агентство LETA, с учетом ситуации на литовско-белорусской границе Латвия еще несколько недель назад запросила помощь у агентства ЕС по контролю границ Frontex. "Всего Латвия запросила участие 24 специалистов Frontex, но на данный момент в Латвию были направлены двое экспертов, а также трафарированный патрульный автомобиль", - указала она.

По ее данным, также было получено подтверждение, что по линии Frontex в республику будут направлены еще два эксперта из Финляндии, а также патрульный автомобиль, которые приступят к работе 13 июля. Петерсоне при этом подчеркнула, что пока неизвестно, пришлет ли Frontex других запрошенных специалистов.

Погранохрана Латвии ранее также обратилась к Национальным вооруженным силам и министерству обороны за помощью в подготовке к возможному наплыву нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. В ближайшее время для усиления охраны на границе с Белоруссией прибудут 50 военнослужащих и земессаргов (ополченцев).

В соседней Литве в последнее время значительно возросло число случаев проникновения нелегальных мигрантов на территорию республики через границу с Белоруссией. С начала года в Литве задержаны более 1,4 тыс. нелегальных мигрантов, в основном из стран Азии, попавших в республику с территории Белоруссии. Это в 17,5 раза больше, чем за весь 2020 год. Правительство 2 июля в связи с миграционным кризисом объявило в стране режим чрезвычайной ситуации. В конце мая в парламенте президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна была барьером на пути переброски наркотиков и нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.