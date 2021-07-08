Медведчук в суде заявил о наличии у властей Украины плана по дискредитации оппозиции

КИЕВ, 8 июля. /ТАСС/. Действия украинской власти по дискредитации оппозиции свидетельствуют о выполнении специально разработанного плана, в котором руководству государства помогают националисты. Об этом в четверг на заседании суда заявил глава политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук.

"Власть организовала противостояние оппозиции, и план по дискредитации партии ОПЗЖ, политиков ОПЗЖ реализуется все это время", - утверждал политик на слушаниях о продлении ему домашнего ареста.

По его словам, существует несколько свидетельств, которые это подтверждают. "В ноябре 2019 года СМИ со ссылкой на свои источники в Службе безопасности Украины (СБУ) опубликовали так называемый план дискредитации партии и народных депутатов ОПЗЖ в парламенте. Он предусматривает задание <...> по выяснению контактов членов фракции - перечислено 14 фамилий, проведению негласных действий, изучению ситуации с официальными и неофициальными контактами, связями, возможностями, состоянием бизнеса, что имеет отношение к депутатам", - отметил политик. Другим доказательством он назвал опубликованную в 2020 году запись разговора двух человек, голоса которых схожи с голосами главы СБУ Иваном Бакановым и бывшего руководителя Госбюро расследований Романом Трубы. Они обсуждали консультации с президентом Украины Владимиром Зеленским "об уголовных делах в против Медведчука", что политик расценивает как давление на правоохранительные органы.

Оппозиционер добавил, что выполнение плана по дискредитации сопровождалось привлечением националистических группировок, которые "должны были в организованном порядке противодействовать ОПЗЖ, ее организациям как центральным, так и на региональных уровнях". "За период с 2019 года по 2020 год совершено более 80 нападений на наши региональный организации и ячейки, на центральный штаб с причинением телесных повреждений [сотрудникам], поджогами, использованием файеров, нарушением норм, которые связаны с жизнью и здоровьем людей", - заявил Медведчук. Он констатировал, что по всем этим происшествиям поданы заявления в правоохранительные органы, однако все они, за исключением одного, так и не были расследованы.

Медведчук также назвал уголовное дело против него незаконным и сфабрикованным по личному распоряжению Зеленского. По его мнению, власть перешла красные линии в борьбе с оппозицией, инициировав санкции и уголовное преследование ее лидеров.

Печерский районный суд Киева 13 мая отправил Медведчука под домашний арест до 9 июля. В четверг суд рассматривает продление меры пресечения.