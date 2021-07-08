WSJ: США намерены к концу лета вывезти из Афганистана тысячи помогавших им граждан

НЬЮ-ЙОРК, 8 июля. /ТАСС/. США намерены к концу августа вывезти из Афганистана тысячи жителей этой страны, которые ранее помогали американским военным, в том числе работали переводчиками. Об этом говорится в статье, опубликованной в четверг в газете The Wall Street Journal .

По сведениям ее источников из числа официальных лиц, американские власти рассмотрят возможность разрешить указанным лицам въезд в США. Предполагается, что афганцы, вероятнее всего, будут ожидать решения о выдаче им американских виз в других странах или на находящихся под управлением США территориях.

По сведениям газеты, указанных граждан Афганистана, вероятно, доставят в Катар, Объединенные Арабские Эмираты или на принадлежащий США тихоокеанский остров Гуам. В публикации уточняется, что "переводчики, вывезенные из Афганистана, могут находиться в этих странах годами в ожидании получения американской визы".

Как пояснили источники, власти США полагают, что из Афганистана следует вывезти 9-16 тыс. жителей, которые помогали США. Ожидается, что о соответствующих планах вскоре объявит президент США Джо Байден. Он ранее обещал, что Вашингтон не бросит на произвол судьбы тех граждан Афганистана, которые оказывали помощь американским войскам.

Байден объявил 14 апреля, что принял решение завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Эту войну США начали в октябре 2001 года. Вывод американских войск начался в мае. В Белом доме рассчитывают, что он завершится к концу августа.