Псаки: Байден не имел в виду, что подготовил "новый сигнал" России по кибербезопасности

ВАШИНГТОН, 8 июля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден не имел в виду в среду в беседе с журналистами, что подготовил некий "новый сигнал" российскому лидеру Владимиру Путину по кибербезопасности. Об этом заявила в четверг на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Ей был задан вопрос, подразумевал ли Байден некий "новый сигнал", когда говорил в среду журналистам, что донесет его до президента РФ. "Я думаю, что в контексте беседы [с журналистами] он имел в виду, что не станет раскрывать им содержание брифинга, который был для него проведен", - ответила Псаки.

Байдену в среду был задан вопрос о том, какой сигнал он подает российскому лидеру Владимиру Путину "по кибербезопасности" после проведенного утром того дня межведомственного совещания, на котором обсуждался вопрос противодействия кибератакам с использованием вирусов-вымогателей. Президент США в ответ сказал, что донесет этот сигнал до российского лидера, не уточнив подробностей.