СМИ: следующее заседание Стамбульского суда по делу Хашкаджи состоится в ноябре

АНКАРА, 8 июля. /ТАСС/. Суд Стамбула принял в четверг решение провести следующее заседание по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи 23 ноября. Об этом сообщил новостной портал Haberler.

По его данным, суд вновь отказался при рассмотрении дела принимать во внимание доклад Национальной разведки США о причастности к убийству журналиста наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда.

Саудовский журналист Джамаль Хашкаджи, известный своими критическими статьями о политике Эр-Рияда, с 2017 года проживал в США, где сотрудничал с газетой The Washington Post. Он исчез 2 октября 2018 года после посещения генерального консульства своей страны в Стамбуле. 20 октября саудовские власти сообщили, что Хашкаджи был убит в здании диппредставительства в результате конфликта. Мировое сообщество осудило это преступление, призвав Эр-Рияд провести прозрачное расследование.

Окончательные приговоры по делу об убийстве Хашкаджи были оглашены 7 сентября прошлого года в Саудовской Аравии. Пять человек приговорены к 20 годам тюрьмы, еще один обвиняемый получил 10 лет тюремного заключения, двое - по семь лет лишения свободы. Уголовное дело объявлено "закрытым в частном и публичном порядке". Однако Турция не удовлетворена вынесенным в Саудовской Аравии окончательным приговором и призывает королевство сотрудничать с продолжающимся в Турции расследованием убийства.

26 февраля текущего года аппарат директора Национальной разведки США опубликовал доклад об убийстве Хашкаджи. По версии американской стороны, саудовский кронпринц одобрил эту операцию, поскольку видел в журналисте угрозу. Американская администрация объявила о введении визовых санкций в отношении 76 подданных королевства, которые, как считается, угрожали диссидентам за рубежом и фигурировали в деле об убийстве Хашкаджи.