Представитель омбудсмена Украины прибыл на суд по делу Медведчука

КИЕВ, 8 июля. /ТАСС/. Судебное заседание о продлении меры пресечения главе политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктору Медведчуку сопровождается многочисленными нарушениями процессуальных норм и прав его участников, из-за чего на заседание прибыл представитель уполномоченного Верховной рады по правам человека. Об этом сообщил в четверг депутат партии ОПЗЖ Ренат Кузьмин.

"Судебный процесс длится уже десятый час. Без перерыва на обед. Без удовлетворения важнейших ходатайств защиты. Суд отказался допрашивать свидетелей защиты. Пытка судебным процессом продолжается. В суд прибыл представитель уполномоченного Рады по правам человека", - написал он в Telegram-канале. По словам Кузьмина, у защиты политика есть все основания для обращения с жалобой в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Депутат и адвокаты Медведчука заявляли ранее о невыносимой духоте в зале заседания. "Температура в помещении 31 градус. ЕСПЧ признает такие условия содержания заключенных пытками. В зале суда сейчас не заключенные, а участники процесса, журналисты и депутаты", - добавил Кузьмин.

Ранее в четверг сторона обвинения заявила ходатайство о продлении Медведчуку круглосуточного домашнего ареста на два месяца - до 9 сентября. Судебное заседание продолжается.

Сотрудники правоохранительных органов Украины 11 мая провели обыски в доме Медведчука и в офисе ОПЗЖ. Позже ему предъявили обвинения по статьям "Государственная измена" и "Нарушение законов и обычаев войны". Максимальное наказание по первой статье - тюремное заключение на срок до 15 лет, по второй - до пожизненного лишения свободы. Медведчук назвал обвинения политически мотивированными и бездоказательными. Печерский районный суд Киева 13 мая отправил политика под домашний арест до 9 июля.