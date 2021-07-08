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Байден заявил, что США должны концентрироваться на стратегической конкуренции с КНР

Президент США указал на необходимость установить международные нормы в киберпространстве и использовании новых технологий

ВАШИНГТОН, 8 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты должны концентрироваться на стратегической конкуренции с Китаем и другими странами, выработать международные нормы в киберпространстве. Об этом заявил в четверг американский президент Джо Байден, выступая в Белом доме.

"Нам также надо сосредоточиться на укреплении сильных сторон Америки, чтобы справиться со стратегическим соперничеством с Китаем и другими странами", - сказал он.

"Нам нужно установить международные нормы в киберпространстве и использовании новых технологий", - считает Байден.

"Нам надо победить COVID-19 у себя дома и по всему миру. И нам нужно убедиться в том, что мы лучше подготовлены к следующей пандемии или биологической угрозе", - отметил американский президент. "Нам необходимо предпринять конкретные действия, направленные на борьбу с угрозой самому нашему существованию - изменением климата. И мы это сделаем", - добавил Байден.

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СШАКитайБайден, Джо
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