WP: среди задержанных после убийства президента Гаити числится гражданин США

ТАСС, 8 июля. Гражданин США входит в число шести человек, задержанных в связи с убийством президента Жовенеля Моиза, сообщил в четверг уполномоченный по вопросам выборов в Гаити Матиас Пьер. Его заявление приводит газета The Washington Post.

Пьер заявил The Washington Post, что по меньшей мере еще один задержанный также считается американцем гаитянского происхождения.

"Спецподразделения пытаются защитить полицейский участок, потому что население в ярости и пытается добраться до них [задержанных], чтобы сжечь. Мы пытаемся этого избежать", - добавил Пьер.

Ранее власти сообщили, что четверо других подозреваемых были убиты. По словам руководителя Национальной полиции Гаити Леона Шарля, по меньшей мере трое из четырех ликвидированных убийц президента были иностранными гражданами.

Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию в ночь со вторника на среду. Во время нападения первая леди страны Мартин Моиз также была ранена и доставлена в госпиталь. По заявлению и.о. премьер-министра страны Клода Жозефа, некоторые из совершивших атаку преступников говорили по-английски и по-испански. Жозеф призвал население к спокойствию, заверив, что "ситуация в области безопасности в стране находится под контролем Гаитянской национальной полиции и вооруженных сил Гаити". Правительство ввело военное положение в республике на 15 дней.