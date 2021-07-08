Додон заявил, что выборы в Молдавии уже могут быть оспорены из-за нарушений

КИШИНЕВ, 8 июля. /ТАСС/. Нарушение установленных сроков для организации избирательных участков за границей уже может быть причиной для оспаривания результатов досрочных выборов в парламент Молдавии, намеченных на 11 июля. Такое мнение в интервью телеканалу N4 высказал лидер Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ), экс-президент страны Игорь Додон.

"Уже есть предпосылки для того, чтобы выборы были признаны прошедшими с нарушениями. <…> Решение об открытии избирательных участков за рубежом, согласно кодексу о выборах, должно быть принято, если я не ошибаюсь, за 35 дней до выборов. Изначально ЦИК уложился в установленные сроки, но Партия действия и солидарности [ПДС], а также другие, я считаю, намеренно вмешались, вынудив ЦИК пересмотреть свое решение", - сказал Додон.

Комиссия в итоге не уложилась в календарный план. "Процедуры уже нарушены, мотивы для обращения в Конституционный суд с просьбой аннулировать результаты выборов есть", - заключил Додон, дав понять, что ПСРМ не намерена их оспаривать на этом основании.

Ранее ЦИК одобрил открытие 139 участков, что на семь больше, чем на выборах 2020 года. Однако это решение подвергли критике президент страны Майя Санду и ряд прозападных партий. Они требовали открыть не менее 191 участка, как рекомендовал МИД. Тогда комиссия пересмотрела свое решение в пользу 146 участков, а после новых требований - 150.

Досрочные выборы в парламент Молдавии назначены из-за политического кризиса. После победы на президентских выборах в прошлом году Санду при поддержке прозападных сил добилась отставки премьер-министра Иона Кику и заблокировала назначение нового кабинета. Этим был спровоцирован роспуск законодательного органа, в котором ПДС контролировала 15 из 101 места. Согласно опросам общественного мнения, фаворитами предстоящих выборов выступают ПДС и избирательный блок, созданный ПСРМ и Партией коммунистов Республики Молдова. В целом в законодательный орган могут пройти до пяти партий.