Миссия ЕС прибыла в Венесуэлу для обсуждения выборов с властями и оппозицией

БУЭНОС-АЙРЕС, 8 июля. /ТАСС/. Оценочная миссия Евросоюза прибыла в Венесуэлу для анализа ситуации в стране перед запланированными на ноябрь выборами и встречи с представителями правительства и оппозицией. Об этом сообщил в четверг МИД южноамериканской страны.

"В Венесуэлу прибыла оценочная миссия ЕС, которая проведет встречи с представителями властей и политическими деятелями в связи с запланированным на 21 ноября голосованием, в ходе которого венесуэльцы выберут губернаторов, мэров, законодателей и членов муниципальных советов", - говорится на странице ведомства в Twitter.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что власти рассчитывают увидеть наблюдателей от ЕС на выборах. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз направит в южноамериканскую республику миссию для оценки возможности присутствия европейских наблюдателей.