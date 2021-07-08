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Россия предложила в СБ ООН продлить механизм трансграничной помощи в Сирии на полгода

Свой проект ранее представили несколько западных стран - он предполагал продление на год работы пункта пропуска "Баб-эль-Хава" и возобновление работы пункта пропуска "Эль-Ярубия"

ООН, 8 июля. /ТАСС/. Россия представила в Совете Безопасности ООН свой проект резолюции по механизму трансграничной помощи в Сирии, который продлевает на шесть месяцев работу единственного пункта пропуска - "Баб-эль-Хава". Об этом сообщил ТАСС в четверг источник во всемирной организации.

Ранее свой проект представили ряд западных стран - он предполагал продление на год работы пункта пропуска "Баб-эль-Хава" и возобновление работы пункта пропуска "Эль-Ярубия", который открыл бы путь из Ирака в северо-восточную часть Сирии, где сохраняется сильное влияние США. Согласно западному проекту, работа механизма продлевалась на год.

Голосование в Совете Безопасности ООН по вопросу работы механизма трангсраничной помощи ожидается в пятницу.

Механизм трансграничной помощи в Сирии действует с 2014 года. Изначально поставки грузов помощи осуществлялись через четыре КПП - "Баб-эс-Салям" и "Баб-эль-Хава" (на границе с Турцией), "Эль-Ярубия" (на границе с Ираком) и "Эр-Рамта" (на границе с Иорданией). Москва и Дамаск настаивали на постепенном сворачивании такого механизма, так как все больше районов в Сирии возвращается под контроль правительства, а помощь может доставляться изнутри страны в координации с властями, как это предписывается международным гуманитарным правом. В результате количество пунктов при продлении работы механизма уменьшалось, и сейчас действует лишь один - "Баб-эль-Хава".

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