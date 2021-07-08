Президент Бразилии поставил под сомнение проведение очередных выборов в 2022 году

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 8 июля. /ТАСС/. Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил в четверг, что всеобщие выборы в 2022 году могут не состояться, если не будет обеспечена их прозрачность.

"Выборы в следующем году будут чистыми. Либо мы проведем чистые выборы, либо выборов не будет", - сказал он в ходе общения со сторонниками у ворот официальной резиденции.

Ранее Болсонару неоднократно заявлял о недоверии к действующей системе голосования с использованием исключительно электронных урн, так как она не позволяет верифицировать результаты волеизъявления. Он внес на рассмотрение парламента страны законопроект, в соответствии с которым результаты голосования каждого избирателя должны обязательно распечатываться, чтобы обеспечить возможность проверки правильности учета волеизъявления и избежать подтасовок.

Согласно опубликованным в пятницу опросам исследовательской компании DataPoder, фаворитом гонки за кресло главы государства является экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва (2003-2010), который в первом туре мог бы получить 43% голосов. Болсонару же, в случае выхода во второй тур, уступил бы любому из потенциальных соперников.