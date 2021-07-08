Суд Киева огласит решение о мере пресечения Медведчуку 9 июля

КИЕВ, 8 июля. /ТАСС/. Печерский районный суд Киева, который около 13 часов в четверг рассматривал вопрос продления домашнего ареста главе политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктору Медведчуку, ушел в совещательную комнату и огласит решение утром 9 июля. Об этом сообщил в конце заседания в четверг судья Сергей Вовк.

"Суд удаляется в совещательную комнату. Решение будет оглашено завтра около 08:30 (совпадает с мск)", - сказал он и закрыл судебное заседание.

В ходе слушаний в четверг сторона обвинения заявила ходатайство о продлении Медведчуку круглосуточного домашнего ареста на два месяца - до 9 сентября.

Адвокаты и однопартийцы Медведчука обращали внимание на многочисленные нарушения процессуальных норм и прав участников судебного заседания. Так, по словам депутата от ОПЗЖ Рената Кузьмина, суд проходил в невыносимой духоте, длился с самого утра, без перерыва на обед, а все ходатайства защиты безосновательно отклонялись. Из-за нарушений в суд прибыл представитель уполномоченного Верховной рады по правам человека. Кузьмин также отметил, что у защиты Медведчука есть все основания для обращения с жалобой в Европейский суд по правам человека.

Сотрудники правоохранительных органов Украины 11 мая провели обыски в доме Медведчука и в офисе ОПЗЖ. Позже ему предъявили обвинения по статьям "Государственная измена" и "Нарушение законов и обычаев войны". Максимальное наказание по первой статье - тюремное заключение на срок до 15 лет, по второй - до пожизненного лишения свободы. Медведчук назвал обвинения политически мотивированными и бездоказательными. Печерский районный суд Киева 13 мая отправил политика под домашний арест до 9 июля.