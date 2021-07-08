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Французские власти отказали в виде на жительство 30 тыс. иностранцев с октября 2020 года

С октября количество случаев отказа в виде на жительство выросло на 50%

ПАРИЖ, 8 июля. /ТАСС/. Французские власти отказали в виде на жительство 30 тыс. иностранцев с октября 2020 года в связи с фактами нарушения ими общественного порядка. Об этом в четверг в своем Twitter сообщил министр внутренних дел Жеральд Дарманен.

"29 сентября я попросил префектов строго соблюдать законодательство и отзывать либо отказывать в виде на жительство тем, кто не соблюдает порядок, - отметил он. - Вид на жительство был отозван или в нем было отказано 30 тыс. иностранцев, причем 10 тыс. случаев пришлись на последние три месяца".

По словам министра, с октября количество случаев отказа в виде на жительство выросло на 50%.

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