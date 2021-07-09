Глава ЦИК Молдавии не исключает новых провокаций на предстоящих парламентских выборах

КИШИНЕВ, 9 июля. /ТАСС/. Новые провокации на предстоящих парламентских выборах в Молдавии не исключены. Об этом в пятницу заявил ТАСС глава ЦИК республики Дорин Чимил.

"Думаю, что не исключены", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам Чимила, в ходе предвыборного процесса были зафиксированы различного рода провокации, в том числе информационного плана. "Мы каждый день живем с провокациями - это же наша жизнь, потому что так устроен процесс, определенного рода провокации информационного и другого планов существуют. Мы уже готовы, у нас есть механизмы борьбы с этими провокационными процессами, которые мы постоянно применяем", - заявил он.

Чимил не считает, что возможное сокращение избирательных участков для приднестровцев станет основанием для непризнания итогов парламентских выборов.

"Я не думаю, что это может быть основанием для инвалидации всего процесса. Это, конечно, уменьшит шансы определенного количества людей для голосования", - заявил он ТАСС, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом он добавил, что ЦИК уже оспорил это решение, подав конституционную жалобу. "Ждем, чтобы Апелляционная палата дала нам мотивировочную часть. И думаем, что до вечера субботы уже будет окончательное решение этой проблемы", - сказал Чимил.

Досрочные парламентские выборы в Молдавии назначены на 11 июля. В парламент Молдавии баллотируются двадцать политических партий, два избирательных блока и независимый кандидат. Согласно опросам общественного мнения, фаворитами предстоящих выборов выступают президентская Партия действия и солидарности, а также Избирательный блок коммунистов и социалистов, созданный Партией социалистов Республики Молдова и Партией коммунистов Республики Молдова. Наблюдатели считают, что в законодательный орган пройдут еще две или три партии.