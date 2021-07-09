Парламенты Латвии и еще десяти стран осудили Минск за организацию потока нелегалов в Литву

РИГА, 9 июля. /ТАСС/. Парламенты Латвии и еще десяти стран осудили действия Белоруссии в оказании содействия потоку нелегальных мигрантов через границу с Литвой. Об этом в пятницу сообщил председатель комиссии Сейма (парламента) Латвии по иностранным делам Рихардс Колс.

"Мы, председатели комиссий по иностранным делам Чехии, Эстонии, Франции, Германии, Ирландии, Латвии, Литвы, Польши, Украины, Великобритании и США, осудили осознанно инициированный режимом [Александра] Лукашенко наплыв миграции с Ближнего Востока в Литву, пытаясь создать гуманитарный и миграционный кризис. Латвия должна быть готова к осуществлению такого сценария на нашей границе", - написал он в своем Twitter.

Государственная служба пограничной охраны Латвии ранее обратилась к Национальным вооруженным силам и министерству обороны за помощью в подготовке к возможному наплыву нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. В ближайшее время для усиления охраны на границе с Белоруссией прибудут 50 военнослужащих и земессаргов (ополченцев).

С начала года в Литве задержаны 1 546 нелегальных мигрантов, в основном из стран Азии, попавших в республику с территории Белоруссии. Это почти в 20 раз больше, чем за весь 2020 год. Нелегалы при задержании, как правило, заявляют, что просят предоставить им убежище. Рассмотрение просьбы может занять около месяца, однако правительство намерено сократить его до 10 дней.

В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна была барьером на пути переброски наркотиков и нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.