Капитан ВМС США заявил, что Sea Breeze не имеют отношения к ситуации на востоке Украины

БРЮССЕЛЬ, 9 июля. /ТАСС/. Учения Sea Breeze ("Си бриз - 2021") под командованием США в Черном море не имеют никакого отношения к военной конфронтации на востоке Украины. Об этом заявил в пятницу во время телефонного брифинга представитель командования учений капитан ВМС США Стюарт Баумен, отвечая на вопрос ТАСС.

"Что касается любой украинской конфронтации на востоке, она находится за пределами сферы международных маневров Sea Breeze", - заявил он.

В Черном море с 28 июня по 10 июля проходят военные учения НАТО и партнеров альянса Sea Breeze 2021. Основные участники маневров - Украина, США, Канада, Великобритания, Нидерланды, Румыния, Болгария, Греция, Турция, Латвия. В учениях задействованы около 4 тыс. военнослужащих, 40 боевых кораблей, катеров и вспомогательных судов, 30 единиц авиационной техники и более 100 единиц автомобилей и бронетехники.