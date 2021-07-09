Путина пригласили посетить Катар

КИРЖАЧ /Владимирская область/, 9 июля. /ТАСС/. Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани готов принять президента России Владимира Путина в любое время в эмирате. Об этом сообщил в пятницу ТАСС посол Катара в РФ Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани.

"Мы всегда очень рады видеть на своей земле его превосходительство Владимира Путина. И эмир Государства Катар будет очень рад его принять", - сказал он, комментируя график визитов сторон на высшем уровне в контексте чемпионата мира по футболу 2022 года.

Посол напомнил, что лидеры двух стран 25 июня провели телефонный разговор, "по итогам которого были даны поручения российским чиновникам, в том числе на самом высоком уровне". Стороны договорились о взаимодействии по вопросам спортивной, культурной и медицинской поддержки турнира.

Чемпионат мира в Катаре должен пройти с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.