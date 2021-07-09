Посол в России: Катар надеется, что вскоре полностью откроется для россиян

КИРЖАЧ /Владимирская область/, 9 июля. /ТАСС/. Власти Катара рассчитывают, что страна в скором времени сможет массово принимать иностранных туристов, в том числе россиян. Об этом заявил ТАСС в пятницу посол Катара в России Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани.

"Да, это может произойти в скором времени. По крайней мере, мы этого желаем, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. - Уже сейчас есть поток, люди едут <...> на определенных условиях, не только из России, но и из других стран. Но мы надеемся, что в скором времени страна откроется уже для более массового приема туристов".

По словам дипломата, для визита необходим отрицательный результат ПЦР-теста и соблюдение всех соответствующих мер безопасности в связи с пандемий. "Мы надеемся, что вскоре преодолеем вызовы, связанные с коронавирусом, благодаря международному сотрудничеству", - добавил он.

Как сообщали ранее ТАСС в посольстве России в Дохе, в настоящее время в Катар могут приехать только те, кто постоянно проживает в эмирате.