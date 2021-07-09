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Зампредседателя Китая считает, что главная угроза для США исходит от них самих

Ван Цишань заявил, что Соединенные Штаты не должны считать КНР крупнейшим вызовом, так как это не так

ПЕКИН, 9 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты не должны считать Китай крупнейшим вызовом, поскольку главной угрозой для США являются они сами. Об этом заявил в пятницу заместитель председателя КНР Ван Цишань.

"Самый большой вызов для Соединенных Штатов представляет не Китай, а сами США. Они не должны допустить возникновения порочного круга из заблуждений и неверных суждений в американской стратегии выстраивания отношений с КНР", - приводит агентство "Синьхуа" слова представителя высшего китайского руководства, выступившего в ходе мероприятия, которое состоялось в Пекине по случаю 50-й годовщины неофициального визита в страну тогдашнего госсекретаря США Генри Киссинджера.

По словам Ван Цишаня, Пекин и Вашингтон должны стремиться к мирному сосуществованию и к взаимовыгодному сотрудничеству. "Китайско-американские отношения находятся на ключевом этапе, - подчеркнул он. - Нам следует устранять разногласия путем диалога".

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