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Палестино-израильский конфликт

Десятки палестинцев пострадали в стычках с полицией Израиля на Западном берегу

Пострадали, по данным агентства WAFA, по меньшей мере 83 палестинца

КАИР, 9 июля. /ТАСС/. По меньшей мере 83 палестинца пострадали в результате столкновений с приграничной полицией Израиля на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщило в пятницу палестинское агентство WAFA.

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По словам начальника отделения скорой помощи Палестинского общества Красного Полумесяца в провинции Наблус Ахмеда Джибриля во время столкновений с израильскими полицейскими в районе населенного пункта Бейта восемь человек получили ранения от выстрелов боевыми патронами, 10 - от выстрелов резиновыми пулями, 55 палестинцев пострадали от действия слезоточивого газа, еще 10 травмировались в результате падения. В ходе аналогичных шествий в прошлую пятницу ранения получили около 300 палестинцев.

С конца мая жители южных районов провинции Наблус, в основном по пятницам и по субботам, проводят шествия в направлении вершины горы Сабих, где власти еврейского государства осуществляют поселенческую деятельность. Израильские полицейские препятствуют проведению демонстраций палестинцев, применяя против них силу.

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