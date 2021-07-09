Посол КНР заявил, что отношения РФ и Китая являются примером взаимодействия крупных стран

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Китайско-российские отношения служат примером успешного сотрудничества между двумя крупными державами. Об этом заявил в пятницу посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй на концерте, посвященном 100-летию со дня образования Коммунистической партии Китая.

"Китайско-российские отношения сегодня отличаются зрелостью, стабильностью, прочностью и показывают отличный пример развития современных отношений между крупными державами и соседними государствами, стойкости и жизнеспособности перед любыми испытаниями и изменениями в международной обстановке", - сказал он.

"Мы убеждены, что под стратегическим руководством лидеров двух стран Китай и Россия будут твердо отстаивать справедливость, непоколебимо защищать наши общие интересы и вносить вклад в поддержание мира и стабильности во всем мире", - добавил Чжан Ханьхуэй.

По словам председателя Общества российско-китайской дружбы Ивана Мельникова, отношения России и Китая намного более глубокие, чем экономика и товарооборот. "Наши отношения характеризуются взаимопониманием по самому широкому кругу вопросов. Мы чтим узы прошлого, которые крепко связывают нас", - отметил он.

"Наращивая работу нашего стратегического и всеобъемлющего партнерства, мы показываем редкий пример последовательного развития позитивной повестки между двумя большими сильными государствами с огромной историей и культурой", - подчеркнул Мельников.