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Пандемия COVID-19

Макрон 12 июля сделает заявление по эпидемической ситуации во Франции

Как ранее сообщил Минздрав, "дельта" в эти выходные станет в стране доминирующим штаммом

ПАРИЖ, 9 июля. /ТАСС/. Телевыступление президента Франции Эмманюэля Макрона, в ходе которого он может объявить о новых ограничительных мерах в связи с ухудшением эпидемической ситуации в стране, состоится в понедельник, 12 июля. Об этом сообщил в пятницу BFM TV со ссылкой на администрацию президента. Выступление будет транслироваться с 20:00 (21:00 мск) из Елисейского дворца.

В настоящее время дельта-штамм коронавируса стремительно распространяется в стране. Среди наиболее страдающих от него регионов - столичный Иль-де-Франс, департамент Ланды на юго-западе и большая часть южного и юго-восточного региона Прованс - Альпы - Лазурный берег.

Как сообщил в пятницу глава Минздрава страны Оливье Веран, по мнению экспертов, "дельта" в эту субботу или воскресенье станет во Франции доминирующим штаммом.

Теги
ФранцияМакрон, ЭмманюэльПандемия COVID-19
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