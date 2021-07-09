В США суд прекратил производство по иску Amazon о контракте Пентагона на $10 млрд

ВАШИНГТОН, 9 июля. /ТАСС/. Федеральный суд в Вашингтоне, рассматривающий претензии к властям США, прекратил производство по иску, который был подан корпорацией Amazon. Об этом говорится в постановлении, поступившем в пятницу в электронную базу суда.

Указанное разбирательство началось в конце 2019 года. Подразделение Amazon, занимающееся облачными технологиями, посчитало предвзятым решение Министерства обороны США предоставить компании Microsoft контракт на $10 млрд. Он предполагал оказание Пентагону услуг в сфере облачных вычислений в течение примерно 10 лет. Ранее на этой неделе ведомство отказалось от данного контракта.

В постановлении суда отмечается, что он "удовлетворил ходатайство о прекращении производства по иску". Оно было подано в четверг Министерством юстиции США, которое представляло интересы Пентагона в рамках разбирательства. В документе отмечалось, что рассмотрение искового заявления более не имеет смысла, поскольку предмета спора больше нет.

В Министерстве обороны США ранее сообщили, что намерены заключить новый контракт по предоставлению услуг в области облачных вычислений. Ведомство дало понять, что ожидает соответствующих предложений и от Amazon, и от Microsoft.

Представители Amazon утверждали, что на решение Пентагона предоставить указанный контракт Microsoft в октябре 2019 года повлиял Дональд Трамп, являвшийся в то время президентом США. Он не раз подвергал жесткой критике главу Amazon Джеффа Безоса. СМИ утверждали, что Трамп в конфиденциальном порядке выражал желание предоставить выгодный контракт любой другой компании, кроме Amazon.