В США бывшего замдиректора "Военторга" Тейфа приговорили к пяти годам тюремного заключения

НЬЮ-ЙОРК, 9 июля. /ТАСС/. Бывший заместитель директора "Военторга" Леонид Тейф, который ранее признал себя в США виновным в ряде преступлений, приговорен к пяти годам тюремного заключения. Об этом свидетельствуют документы, поступившие в пятницу в электронную базу данных федерального суда Восточного округа Северной Каролины.

В них уточняется, что "полный срок [лишения свободы] составляет 60 месяцев". После выхода из тюрьмы Тейф в течение трех лет будет находиться под особым надзором.

В марте Тейф признал себя виновным по трем пунктам обвинений, предъявленных ему властями США. Он, в частности, сообщил, что в мае 2018 года дал взятку в размере 10 тыс. долларов сотруднику Министерства внутренней безопасности США в попытке добиться депортации из страны третьего лица. Кроме того, Тейф признал себя виновным в предоставлении ложных сведений при въезде в США по иммиграционной визе, а также в том, что в 2012 году не сообщил Налоговой службе США о наличии зарубежных финансовых активов.