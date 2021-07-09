В Мали ранены семь миротворцев из миссии ООН

ПРЕТОРИЯ, 9 июля. /ТАСС/. По меньшей мере семь миротворцев из состава Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) получили в пятницу ранения в центральной части страны в результате подрыва самодельного взрывного устройства во время прохождения их машины. Об этом сообщил МИД Мали на своем официальном портале.

"В результате взрыва мины на дороге возле поселка Диалло в регионе Мопти по предварительным данным получили ранения семь миротворцев, которые осуществляли патрулирование", - говорится в заявлении. В сообщении не упоминается, в контингент какой страны входят пострадавшие военнослужащие и насколько серьезными являются их ранения. Представитель МИНУСМА уточнил, что взрыв произошел, когда машина миссии направлялась в Диалло в рамках осуществления гуманитарного проекта. Между тем малийский новостной портал Malijet передает, что трое миротворцев получили серьезные ранения.

Нынешнее нападение на миротворцев ООН - третье в Мали за последние две недели. Так, 8 июля в районе города Кидаль при подрыве самодельного устройства пострадали трое миротворцев ООН. Ранее, 25 июня 15 военнослужащих миссии ООН получили ранения на юго-востоке страны в результате подрыва вблизи их расположения начиненного взрывчаткой автомобиля. Среди пострадавших - 12 военнослужащих Германии.

В целом в последнее время в Мали участились случаи нападения на объекты МИНУСМА. Так, 1 июня боевики атаковали лагерь миссии в населенном пункте Агелок на северо-западе страны. Пострадавших не было. 2 апреля текущего года террористы атаковали лагерь в Агелоке и убили четверых военнослужащих из контингента Чада в составе МИНУСМА, еще 19 получили ранения.

МИНУСМА была учреждена весной 2013 года резолюцией Совета Безопасности ООН. Задача миссии состоит в оказании помощи властям Мали в укреплении безопасности на территории республики. На текущий день МИНУСМА насчитывает 15 тыс. военнослужащих.

В Мали действуют исламисты из экстремистской террористической группировки "Исламское государство в Западной Африке", которая является структурой "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ).