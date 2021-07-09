Постпред России назвал неприемлемыми попытки увязать инцидент с химоружием в Сирии и Су-25

ГААГА, 9 июля. /ТАСС/. Россия считает неприемлемыми попытки западных стран увязать инцидент с возможным применением химического оружия в Сирии со сбитым российским самолетом Су-25. Об этом заявил в пятницу ТАСС постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин, подводя итоги прошедшей 6-9 июля сессии исполнительного совета организации.

"Вопиющей представляется попытка искусственно увязать химинцидент с фактом того, что накануне случившегося в Саракибе был сбит российский самолет Су-25, - отметил он. - Такие вещи абсолютно неприемлемы, и об этом было четко заявлено в ходе состоявшейся сессии Исполсовета".

Группа по расследованию и идентификации (ГРИ) ОЗХО 11 апреля представила доклад, в котором содержится вывод, что ВВС Сирии сбросили в феврале 2018 года бомбу с хлором на удерживаемый боевиками город Саракиб в провинции Идлиб. При этом в одном из пунктов документа сказано, что одним из наиболее вероятных мотивов авиаудара с применением хлора является месть за сбитый ранее боевиками российский самолет Су-25, которым управлял командир эскадрильи штурмового авиаполка Восточного военного округа майор Роман Филипов.

В продолжение темы Шульгин отметил, что сирийское химическое досье в целом остается самым острым вопросом повестки дня ОЗХО. По его словам, в то время, как западные страны на сессии Исполсовета продолжали критиковать Сирию, российская сторона старалась "добиться учета той беспрецедентной открытости, которую сирийские власти уже на протяжении семи лет после присоединения к Конвенции о запрещении химического оружия демонстрируют во взаимодействии с ОЗХО". "Данный факт наши коллеги из евронатовского пула предпочитают не замечать, сосредоточившись лишь на критике, - констатировал постпред. - Это наглядно демонстрирует всю подноготную их действий - использовать авторитет организации для насаждения собственного видения миропорядка, основанного на выдуманных ими самими правилах "ответственного поведения" в ущерб международному праву".

В отношении ГРИ российская сторона в очередной раз подчеркнула, что "не признавала и не признает правомочность продавленного в июне 2018 года голосованием решения о насаждении атрибуции в ОЗХО". По словам Шульгина, данная группа "занимается выпуском сомнительных докладов, которые определенная группа государств использует как повод для оказания давления на неугодные страны". "Это еще больше политизирует работу ОЗХО и вносит раскол в ее ряды", - подчеркнул он.