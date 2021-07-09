Reuters: посол Гаити в США попросил ввести санкции против виновных в убийстве президента

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Посол Гаити в Вашингтоне Эдмон Бокши в среду попросил администрацию США ввести санкции в рамках "Акта Магнитского" против всех виновных в убийстве президента страны Жовенеля Моиза. Об этом в пятницу со ссылкой на письмо, которое Бокши направил госсекретарю США Энтони Блинкену, сообщило агентство Reuters.

"Мы также просим администрацию [президента США Джо] Байдена ввести санкции в рамках "Глобального акта имени Магнитского" против всех виновных, которые напрямую ответственны, оказывали помощь или подстрекали к убийству президента", - приводит агентство выдержку из письма Бокши.

Президент Гаити получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию в ночь со вторника на среду. Во время нападения первая леди страны Мартин Моиз также была ранена и доставлена в госпиталь. По заявлению и.о. премьер-министра страны Клода Жозефа, часть совершивших атаку преступников говорила по-английски и по-испански. Жозеф призвал население к спокойствию, заверив, что "ситуация в области безопасности в стране находится под контролем Гаитянской национальной полиции и Вооруженных сил Гаити", Совет министров ввел военное положение в республике на 15 дней.