Турция поприветствовала резолюцию СБ ООН по продлению трансграничной помощи в Сирии

АНКАРА, 9 июля. /ТАСС/. Турция приветствует резолюцию Совета Безопасности ООН по продлению трансграничной помощи в Сирии, говорится в распространенном в пятницу заявлении МИД республики.

"Направляемая через наши погранпереходы помощь ООН необходима для продолжения эффективного реагирования на гуманитарный кризис в Сирии и для региональной стабильности и безопасности, - утверждается в сообщении Министерства иностранных дел Турции. - Поэтому мы приветствуем продолжение механизма трансграничной гуманитарной помощи ООН, действующего через нашу страну для удовлетворения потребностей сирийского народа".

В турецком внешнеполитическом ведомстве также добавили, что Анкара "будет и впредь решительно поддерживать борьбу с гуманитарным кризисом в Сирии и будет активно способствовать поддержанию режима прекращения огня и продвижению политического процесса".

Подготовленная совместно Россией, США, Ирландией и Норвегией резолюция продлевает работу пункта единственного пропуска "Баб-эль-Хава" на границе Сирии и Турции на 12 месяцев при условии, что через шесть месяцев генеральный секретарь ООН представит доклад о работе механизма трансграничной помощи.

Итоговая резолюция представляет собой компромисс. Ранее свой вариант внесли Ирландия и Норвегия, в котором предлагалось продлить работу "Баб-эль-Хавы", а также возобновить работу еще одного пункта пропуска на границе Сирии с Ираком на 12 месяцев. Россия предложила свой вариант, который предполагает продление работы только "Баб-эль-Хавы" на шесть месяцев. Однако Совет Безопасности ООН не стал рассматривать эти предложения по отдельности, а вместо этого провел утром в пятницу дополнительные консультации, по итогам которых удалось согласовать приемлемый для всех текст.