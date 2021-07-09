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Правящая в Гаити партия предложила назначить временным президентом спикера Сената

Партия также считает, что стать премьер-министром и сформировать правительство должен Ариэль Анри

ГАВАНА, 9 июля. /ТАСС/. Гаитянская партия Тет Кале, обладающая крупнейшей фракцией в Палате депутатов (нижняя палата парламента) Гаити, предлагает назначить на пост временного президента республики спикера Сената (верхняя палата) Жозефа Ламбера до избрания нового главы государства. Об этом в пятницу сообщает новостной портал Haiti 24.

Партия также считает, что стать премьер-министром и сформировать правительство должен Ариэль Анри. Президент Жовенель Моиз за два дня до того, как был убит, назначил Анри главой кабмина, однако последний не успел вступить в должность.

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