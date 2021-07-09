В Пентагоне заявили, что США и Франция обеспокоены "вызовами" со стороны России в Европе

ВАШИНГТОН, 9 июля. /ТАСС/. США продолжат консультации с Францией по поводу "вызовов" со стороны России в Европе. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении Пентагона по итогам встречи в Вашингтоне главы американского ведомства Ллойда Остина и министра вооруженных сил Франции Флоранс Парли.

"Вызовы со стороны России в Европе и в других частях вызывают обеспокоенность двух стран. Ллойд Остин заверил, что США продолжат консультации с Францией по этому и другим вопросам", - отмечается в заявлении. О каких именно вызовах идет речь, в сообщении не уточняется.

Министры также рассмотрели "вызов со стороны Китая". "Сегодня, некоторые наши соперники пытаются подорвать стабильный и открытый порядок, который мы поддерживаем. Например, в Индо-Тихоокеанском регионе Франция является идеальным партнером США по мере того, как мы укрепляем наши общие интересы в регионе", - приводит ведомство высказывания Остина.

Россия неоднократно призывала Запад напрямую обсуждать имеющиеся озабоченности в сфере безопасности.